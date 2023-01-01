WebCatalog
PerformNOW

PerformNOW

performnow.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PerformNOW çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

PerformNOW, mobilya endüstrisine yönelik web tabanlı bir Contact eXperience Yönetim sistemi ve CRM çözümüdür. Müşteriler, tedarikçiler ve çalışan adaylarıyla olan tüm iletişim temas noktaları, bölümlere ayrılmış iletişim gruplarında otomatik olarak belgelenir. Bunu yaparken PerformNOW, işletmelerin satış liderliği performansını artırmasına ve takibi daha verimli hale getirmesine yardımcı olur. İletişim etkileşimlerini merkezileştirir, otomatik kampanyalara, müşteri hizmetleri biletleme iş akışlarına ve çok daha fazlasına olanak tanır.

Web Sitesi: performnow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PerformNOW ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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