PerformNOW, mobilya endüstrisine yönelik web tabanlı bir Contact eXperience Yönetim sistemi ve CRM çözümüdür. Müşteriler, tedarikçiler ve çalışan adaylarıyla olan tüm iletişim temas noktaları, bölümlere ayrılmış iletişim gruplarında otomatik olarak belgelenir. Bunu yaparken PerformNOW, işletmelerin satış liderliği performansını artırmasına ve takibi daha verimli hale getirmesine yardımcı olur. İletişim etkileşimlerini merkezileştirir, otomatik kampanyalara, müşteri hizmetleri biletleme iş akışlarına ve çok daha fazlasına olanak tanır.

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