WebCatalog
Perdoo

Perdoo

web.perdoo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Perdoo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

70'ten fazla ülkede iddialı kuruluşlar tarafından kullanılan OKR platformu. Sonsuza kadar özgür. Sınırsız hedefler. En iyi destek ve kaynaklar.

Web Sitesi: perdoo.com

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