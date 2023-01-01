WebCatalog
PayRiff

PayRiff

payriff.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PayRiff çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnternet Edinimi için Dijital Ödeme Çözümleri. Çevrimiçi mağazanız için kolay entegrasyon araçlarının yanı sıra karmaşık entegrasyon olanakları da sağlıyoruz. İşlemleriniz 3D Secure ve PCI-DSS gereksinimlerine uygun olacaktır. İşlemlerinizi online olarak satıcı kontrol panelinden takip edebilirsiniz.

Web Sitesi: payriff.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PayRiff ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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