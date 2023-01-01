İnternet Edinimi için Dijital Ödeme Çözümleri. Çevrimiçi mağazanız için kolay entegrasyon araçlarının yanı sıra karmaşık entegrasyon olanakları da sağlıyoruz. İşlemleriniz 3D Secure ve PCI-DSS gereksinimlerine uygun olacaktır. İşlemlerinizi online olarak satıcı kontrol panelinden takip edebilirsiniz.

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