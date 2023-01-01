Payday, serbest meslek sahibi bireyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için faturalandırmayı, bordroyu, talep yönetimini, muhasebeyi ve kamu ücretlerinin sunulmasını basitleştirir.

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