WebCatalog
Payday

Payday

payday.is

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Payday çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Payday, serbest meslek sahibi bireyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için faturalandırmayı, bordroyu, talep yönetimini, muhasebeyi ve kamu ücretlerinin sunulmasını basitleştirir.

Web Sitesi: payday.is

Yasal Uyarı: WebCatalog, Payday ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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