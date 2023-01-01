Parking Badge, yenilikçi bir park yönetimi ve park uygulama sistemi yazılım satıcısıdır. Amacımız, birçok farklı gerçek dünya uygulaması için park yönetimini ve denetimini otomatikleştiren, son teknoloji ürünü ve kullanıcı dostu bir park sistemi sağlamaktır.

Web Sitesi: parkingbadge.com

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