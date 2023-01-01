WebCatalog
Parking Badge

Parking Badge

parkingbadge.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Parking Badge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Parking Badge, yenilikçi bir park yönetimi ve park uygulama sistemi yazılım satıcısıdır. Amacımız, birçok farklı gerçek dünya uygulaması için park yönetimini ve denetimini otomatikleştiren, son teknoloji ürünü ve kullanıcı dostu bir park sistemi sağlamaktır.

Web Sitesi: parkingbadge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Parking Badge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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