Orb Plugins

Orb Yapımcı Paketi, sonsuz kalıpları, akor ilerlemelerini, melodileri, bas çizgilerini ve arpejleri hesaplayan 4 benzersiz AI müzik eklentisinden oluşan bir settir

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