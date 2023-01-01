WebCatalog
Databass

Databass

app.databass.studio

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Databass çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Databass, içerik oluşturucuların yapay zeka kullanarak benzersiz sesler oluşturmasına yönelik bir ses araçları paketidir.

Web Sitesi: databass.ai

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