Hizmetlerin her zaman açık kalması için çağrı ve uyarı yönetimi.

Web Sitesi: atlassian.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Opsgenie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.