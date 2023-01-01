WebCatalog
Olla

Olla

olla.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Olla çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Üst Raf Perakendecileri İçin Üst Raf e-Ticaret. Dispanserinizin tüm dijital deneyimi için işletim sistemi - güzel bir çevrimiçi mağaza oluşturun, rekabette öne çıkın ve daha fazla satış yapın 🥦.

Web Sitesi: olla.co

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