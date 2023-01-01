Moda için ilk işletim sistemi. CALA, ürün fikrinden e-ticaretin etkinleştirilmesine ve siparişin yerine getirilmesine kadar tüm tasarım sürecini tek bir dijital platformda birleştiren lider moda tasarım arayüzüdür. CALA her markayla ölçeklenir: büyük köklü perakendeciler, orta ölçekli moda evleri ve bağımsız tasarımcılar.

Web Sitesi: ca.la

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