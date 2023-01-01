WebCatalog
CALA

CALA

app.ca.la

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CALA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Moda için ilk işletim sistemi. CALA, ürün fikrinden e-ticaretin etkinleştirilmesine ve siparişin yerine getirilmesine kadar tüm tasarım sürecini tek bir dijital platformda birleştiren lider moda tasarım arayüzüdür. CALA her markayla ölçeklenir: büyük köklü perakendeciler, orta ölçekli moda evleri ve bağımsız tasarımcılar.

Web Sitesi: ca.la

Yasal Uyarı: WebCatalog, CALA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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