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Oho chat

Oho chat

oho.chat

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Oho chat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tek ekranda yanıtlamak için FB, LINE, IG'den sohbetler toplayın. Yönetici ile çalışmaya geçebilecek bir bot ile. Müşteri bilgilerinin toplanmasına ve müşteri vakalarının takip edilmesine yardımcı olun. Ekip performansını etkili bir şekilde ölçün Ücretsiz deneme sürümü mevcut, kurulumu kolay, işletmenizin tüm sistemlerine bağlanmaya hazır.

Web Sitesi: oho.chat

Yasal Uyarı: WebCatalog, Oho chat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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