Offiga, Hindistan'ın her büyüklükteki işletme için hediye vermeyi kolaylaştıran ilk kurumsal hediye kontrol panelidir. Tüm siparişlerin gerçek zamanlı durumunu izlemek, çalışan veya müşteri adreslerini yönetmek, sipariş durumlarının özetini indirmek ve daha birçok yeni özellik dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar! Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü entegrasyonları ile kontrol panelimiz, İK ve satın alma ekiplerinin hediyeleri daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. 100'den fazla önde gelen küresel şirket, tüm hediye ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Offiga'ya güveniyor.

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