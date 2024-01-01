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Offiga

Offiga

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Web Sitesi: offiga.com

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Offiga, Hindistan'ın her büyüklükteki işletme için hediye vermeyi kolaylaştıran ilk kurumsal hediye kontrol panelidir. Tüm siparişlerin gerçek zamanlı durumunu izlemek, çalışan veya müşteri adreslerini yönetmek, sipariş durumlarının özetini indirmek ve daha birçok yeni özellik dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar! Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü entegrasyonları ile kontrol panelimiz, İK ve satın alma ekiplerinin hediyeleri daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. 100'den fazla önde gelen küresel şirket, tüm hediye ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Offiga'ya güveniyor.

Kategoriler:

Business
Ödül ve Teşvik Yazılımı

Web Sitesi: offiga.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Offiga ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Snappy

snappy.com

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StoreCash Perks

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RepeatMD

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AyaIQ

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Zoho People Plus

zoho.com

Osmosis

Osmosis

osmosis.org

CosmoLex

CosmoLex

cosmolex.com

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

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