Off2Class, zamandan tasarruf sağlayan ve İngilizce Öğrenenlere eşit sonuçlar sağlayan ESL öğretmen araç setidir.

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