Sonuçlarımız, araştırma ve hasta etkileşimi platformumuz, veriler üzerinde gerçek zamanlı, tahmine dayalı analizlerle hastalar tarafından bildirilen sonuçların toplanmasını otomatikleştirir.

Web Sitesi: patientiq.io

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