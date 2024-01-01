Unlearn.ai, klinik araştırmalarda devrim yaratmayı amaçlayan 'Dijital İkizler' olarak bilinen yapay zeka destekli bir araç sunuyor. Araç, sinir biliminden immünolojiye ve metabolik hastalıklara kadar çeşitli tıbbi alanlardaki klinik araştırmalarda yardım sunuyor. Dijital İkizler, esasen, hastanın gelecekteki potansiyel sağlık durumunu tahmin eden karmaşık modellerdir. Araç, bir katılımcının temel verilerini toplayarak, toplanan bu verileri geçmiş verilerle eğitilmiş bir yapay zeka modeliyle çalıştırarak ve 'Dijital İkiz'i yaratarak çalışıyor. Bu araç ikili işlevselliğe sahiptir; hem daha fazla hasta eklemeden tedavi etkilerini gözlemleme yeteneğini geliştirerek erken aşamadaki çalışmaları geliştirebilir, hem de aynı sonuca ulaşmak için daha az hastaya ihtiyaç duyduklarından kayıt süresini kısaltarak geç aşamadaki çalışmaları hızlandırabilir. geleneksel klinik deneme tasarımları kadar güçlüdür. 'Dijital İkizlerin' bir başka özelliği de, randomize bir klinik deneyde her hasta için prognostik skorlar sağlama yeteneğidir. Bu, ABD Gıda ve İlaç İdaresi ve Avrupa İlaç Ajansı'nın rehberliğine uyarken analizin gücünü artırır. Bu hasta 'ikizleri' özellikle TwinRCT'lerde, daha küçük kontrol gruplarıyla yapılan yüksek güçlü çalışmalarda kullanılır ve hastaların deneysel tedaviyi alma olasılığını artırır. Bu araç, klinik araştırmalarda ve kişiselleştirilmiş ilacın sunulmasında yenilikçi ve önemli bir yardım olarak öne çıkıyor.

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