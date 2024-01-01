Yaşlılar için Yalnızlık ve İzolasyonun Ele Alınması. Kronik hastalıklarla mücadele etmek, sonuçta tıbbi uyumu azaltan ve sonuçları olumsuz etkileyen, izole edici ve yalnız bir süreçtir. Her 2 Amerikalıdan 1'i şu anda en az 1 kronik durumla yaşadığı için 100'den fazla ölümcül kronik durum var. ABD sağlık sisteminin doğrudan maliyetleri 1 trilyon doların üzerindedir. Terapötik programlara ve ilaçlara tıbbi bağlılık oranları yalnızca %50'dir çünkü hastalar kronik hastalık yolculuklarında kendilerini yalnız, izole edilmiş ve desteksiz hissediyorlar. Reviving Mind, yalnızlık ve kronik hastalıklarla boğuşan yaşlı sağlık bakımı ve sağlık bakım avantajına sahip nüfus için klinik sonuçları ve program uyumunu iyileştiren bir ağ içi telesağlık sağlayıcısıdır. Bu, otomatikleştirilmiş ancak lisanslı bir sağlayıcı tarafından yönetilen kişiselleştirilmiş ve hedef odaklı yaşam tarzı tıp koçluğu ile 8 hastaya kadar ölçeklendirilebilen sanal, özel, küratörlü ve profesyonelce yönetilen grupları birleştiren yeni ve tescilli bir klinik program ve teknoloji platformu aracılığıyla yapılır.

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