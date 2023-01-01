NumWorks Emulator

NumWorks hesap makinesini deneyin - Bu emülatör, NumWorks grafik hesap makinesinin ücretsiz çevrimiçi sürümüdür. Sınıf sunumları ve uzaktan öğrenme için ideal bir araçtır.

Web Sitesi: numworks.com

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