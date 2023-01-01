WebCatalog
Edkimo

Edkimo

edkimo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Edkimo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geri bildirim, öğrenme ve başarı için en güçlü etkilerden biridir. Edkimo, öğrenme için geri bildirimin doğru yapılması anlamına gelir. Şimdi dene! Bedava!

Web Sitesi: edkimo.com

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