WebCatalog
NRC

NRC

nrc.nl

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NRC çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Gerçekten önemli konularda haber, yorum, analiz ve araştırmacı gazetecilik. Gerçek, güvenilir, derinlemesine ve incelikli.

Web Sitesi: nrc.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, NRC ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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