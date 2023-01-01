Multivigenza'da Ricerca degli atti statali Normattiva, 19 Mart 2010'da yayınlanan bir İtalyan hükümeti web sitesidir. 1861'den itibaren İtalyan hukukunun kurallarını içerir.

Web Sitesi: normattiva.it

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