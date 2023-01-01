NoiseCraft, ses sentezi ve müzik için web tarayıcınızda çalışan, genel olarak Pure Data ve Max/MSP'den ilham alan görsel bir programlama dilidir. Yeni düğümler oluşturup bunları birbirine bağlayarak kendi sentezleyicinizi oluşturmanıza olanak tanıyan bir araçtır. Düğümleri birbirine bağlayarak, ses verilerinin ve kontrol sinyallerinin bir düğümden diğerine nasıl aktığını ve sesin nasıl üretildiğini kontrol edersiniz. NoiseCraft, eklemeli, çıkarmalı ve FM senteziyle oynamak için idealdir.

Web Sitesi: noisecraft.app

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