Nino
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Web Sitesi: nino.app
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Nino çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Build a custom workspace with modular apps. Try the superapp made for professionals. Unlimited free trial. Nino is the modular workspace for professionals. It is a collection of software that can interoperate with each other on the block-level from one uniform interface.
Web Sitesi: nino.app
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