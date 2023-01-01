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NCBI BLAST

NCBI BLAST

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Web Sitesi: blast.ncbi.nlm.nih.gov

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NCBI BLAST çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Temel Yerel Hizalama Arama Aracı BLAST biyolojik diziler arasındaki benzerlik bölgelerini bulur. Program, nükleotid veya protein dizilerini dizi veritabanlarıyla karşılaştırır ve istatistiksel önemi hesaplar.

Web Sitesi: blast.ncbi.nlm.nih.gov

Yasal Uyarı: WebCatalog, NCBI BLAST ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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