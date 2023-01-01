NCBI BLAST

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Temel Yerel Hizalama Arama Aracı BLAST biyolojik diziler arasındaki benzerlik bölgelerini bulur. Program, nükleotid veya protein dizilerini dizi veritabanlarıyla karşılaştırır ve istatistiksel önemi hesaplar.

Web Sitesi: blast.ncbi.nlm.nih.gov

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