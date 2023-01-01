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Eppo

Eppo

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Web Sitesi: geteppo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Eppo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Eppo runs trustworthy, data warehouse-native A/B tests. World-class statistical rigor, feature management, and experiment reports - all in one tool.

Web Sitesi: geteppo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eppo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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