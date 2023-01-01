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N26 (Temmuz 2016'ya kadar 26 Numara olarak bilinir), merkezi Berlin, Almanya'da bulunan bir Alman neobankıdır. N26 şu anda hizmetlerini Tek Avrupa Ödeme Alanı'nın (SEPA) çeşitli üye ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sunmaktadır. Brexit'in yarattığı belirsizlikler nedeniyle Birleşik Krallık'taki faaliyetleri Nisan 2020'den bu yana askıya alınmıştı.

Web Sitesi: n26.com

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