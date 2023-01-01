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N26

N26

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Web Sitesi: n26.com

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N26 (Temmuz 2016'ya kadar 26 Numara olarak bilinir), merkezi Berlin, Almanya'da bulunan bir Alman neobankıdır. N26 şu anda hizmetlerini Tek Avrupa Ödeme Alanı'nın (SEPA) çeşitli üye ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sunmaktadır. Brexit'in yarattığı belirsizlikler nedeniyle Birleşik Krallık'taki faaliyetleri Nisan 2020'den bu yana askıya alınmıştı.

Web Sitesi: n26.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, N26 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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