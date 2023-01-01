WebCatalog
MyFridgeFood

MyFridgeFood

myfridgefood.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MyFridgeFood çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zaten mutfakta bulunan malzemeleri kullanarak kolay tarifler.

Web Sitesi: myfridgefood.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyFridgeFood ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

JoCooks

JoCooks

jocooks.com

Taste of Home

Taste of Home

tasteofhome.com

DishGen

DishGen

dishgen.com

The Kitchn

The Kitchn

thekitchn.com

Goodfood

Goodfood

makegoodfood.ca

Filebase

Filebase

console.filebase.com

Simply Recipes

Simply Recipes

simplyrecipes.com

Epicurious

Epicurious

epicurious.com

Farnam Street

Farnam Street

fs.blog

Food52

Food52

food52.com

Open Testimonials

Open Testimonials

opentestimonials.com

GoodtoKnow

GoodtoKnow

goodto.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası