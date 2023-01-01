Merkezi Olmayan Depolama Artık Kolaylaştı. Merkezi olmayan ağlarda veri depolamak zor olabilir. Dosya tabanı bu karmaşıklığı ortadan kaldırır. Zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz araçları kullanarak verileri saniyeler içinde yükleyin.

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