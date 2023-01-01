WebCatalog
Mydoma Studio

Mydoma Studio

mydomastudio.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mydoma Studio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mydoma Studio, projeleri yönetmek, müşteriler ve satıcılarla işbirliği yapmak, ruh hali panoları oluşturmak, sözleşmeleri kabul etmek ve tasarım paketleri satmak için araçlar içeren çevrimiçi bir iç tasarım yazılımıdır.

Web Sitesi: mydomastudio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mydoma Studio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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