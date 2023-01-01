Yüzlerce okuyucunun yer aldığı, yüksek kalitede ve internet olmadan Kur'an dinlemek için en iyi uygulama, Kuran radyo istasyonlarının ve Mekke ve Medine kanalının yayınlarının yanı sıra Kuran'a uygun videoların da bulunmasıdır. WhatsApp durumları.

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