Monetag, dünya çapındaki reklamverenlere ve yüksek gelir odaklı araçlara erişim sağlayan, masaüstü, mobil web ve uygulama içi kitlelerden, kalan reklam envanterinden ve sosyal trafikten para kazanmaya yönelik bir platformdur.

Web Sitesi: monetag.com

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