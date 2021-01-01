Alternatifler - monetag

Gamooga

gamooga.com

Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.