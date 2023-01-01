WebCatalog
Modelo

Modelo

modelo.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Modelo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mimarlar ve tasarımcılar için merkezi bir iletişim merkezi olan Modelo ile meslektaşlarınızla işbirliği yapın, tasarım varlıklarını paylaşın ve işaretleyin ve etkileşimli sunumlar oluşturun.

Web Sitesi: modelo.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Modelo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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