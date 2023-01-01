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Met Office

Met Office

metoffice.gov.uk

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Met Office hava durumu uygulaması, 1 saatten 7 gün öncesine kadar kapsama alanıyla size en doğru, dünyanın önde gelen küresel hava durumu tahminlerini sunar.

Web Sitesi: metoffice.gov.uk

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