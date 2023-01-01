Ambient Weather, istasyon sahiplerini, tahmincileri ve meraklıları son derece yerel hava durumu bilgileri için en hızlı büyüyen çevrimiçi topluluğa bağlar. Ambient Weather, havanın kişisel olduğuna inanıyor. Bu nedenle uygulamamızı mobil uyumlu olacak şekilde yeniden tasarladık, böylece onu her yere götürebilirsiniz. Temiz, akıcı arayüz, mevcut koşulları ve yaklaşan günlük ve haftalık tahminleri görüntülemeyi kolaylaştırır. Ambient kişisel hava durumu istasyonunuzu çevrimiçi platformumuza bağladığınızda bir dizi benzersiz sosyal özelliğin kilidini açar: Büyük ve büyüyen bir hava durumu topluluğuyla, onların yayınlarını görüntüleyerek, yorum yaparak, gönderileri beğenerek ve kontrol panelinizden diğer sosyal ağlarla paylaşarak etkileşime geçin. En önemli ölçümlere odaklanmak için kontrol panelinizdeki kutucukları ÖZELLEŞTİRİN. Koşullar değiştiğinde veya sizi yaklaşan etkinlikler konusunda uyarmak için uyarılar ayarlayın. Kendi tahminlerinizi OLUŞTURUN ve çevrimiçi topluluğa yayınlayın. Hava durumu olaylarını vurgulamak, hava durumu resimlerini veya topladığınız diğer bilgileri paylaşmak için kendi gönderilerinizi oluşturun. Hava durumunu takip etmeyin. Hava sizi takip etsin.

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