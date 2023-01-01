MessageBird Inbox

Küresel ölçek için oluşturulmuş lider çok kanallı iletişim platformu. MesajBird'in misyonu, bir işletmeyle iletişim kurmanın bir arkadaşla konuşmak kadar kolay olduğu bir dünya yaratmaktır. İşletmeler ile müşterileri arasındaki iletişimi herhangi bir kanalda, her zaman doğru bağlamda ve gezegenin her köşesinde güçlendiriyoruz.

Web Sitesi: messagebird.com

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