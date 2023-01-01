WebCatalog
MessageBird Inbox

MessageBird Inbox

messagebird.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MessageBird Inbox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küresel ölçek için oluşturulmuş lider çok kanallı iletişim platformu. MesajBird'in misyonu, bir işletmeyle iletişim kurmanın bir arkadaşla konuşmak kadar kolay olduğu bir dünya yaratmaktır. İşletmeler ile müşterileri arasındaki iletişimi herhangi bir kanalda, her zaman doğru bağlamda ve gezegenin her köşesinde güçlendiriyoruz.

Web Sitesi: messagebird.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MessageBird Inbox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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