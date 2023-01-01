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Marquiz.io

Marquiz.io

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Web Sitesi: marquiz.io

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Marquiz is an online platform designed to help businesses of all sizes create engaging marketing quizzes and surveys, collect feedback and drive sales. Marquiz provides a user-friendly, drag-and-drop quiz builder, a wide range of unique quiz templates, and free statistics for each quiz. These features make it easy to create, edit, and analyze your customized quizzes. Marquiz bases its pricing plans on the number of monthly leads generated, meaning that they’re tailored to meet your unique business needs, whether you run a small team or a large organization. Sign up at www.marquiz.io and discover how Marquiz can help your business scale its marketing strategy.

Web Sitesi: marquiz.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Marquiz.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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