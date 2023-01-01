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MapAnt Norway

MapAnt Norway

mapant.no

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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MapAnt Norveç, Norveç'in çoğunu kapsayan dev bir oryantiring haritasıdır. MapAnt, Norveç Orienteering tarafından yayınlanan, Norveç'in tamamını kapsamayı amaçlayan büyük bir oryantiring haritasıdır.

Web Sitesi: mapant.no

Yasal Uyarı: WebCatalog, MapAnt Norway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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