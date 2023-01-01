WebCatalog
MajorGeeks

MajorGeeks

majorgeeks.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MajorGeeks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MajorGeeks, bilgisayarınızla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunda öğreticiler ve videoların yanı sıra Windows için yalnızca 4 yıldızlı veya daha iyi bilgisayar meraklıları tarafından test edilmiş ve incelenmiş yazılımlar sunar.

Web Sitesi: majorgeeks.com

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