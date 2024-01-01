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mailboxlayer

mailboxlayer

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Web Sitesi: mailboxlayer.com

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Mailboxlayer is a free, simple and powerful JSON API offering instant email address validation & verification via syntax checks, typo and spelling checks, SMTP checks, free and disposable provider filtering, and much more. Its system is REST-based, secured by 256-bit HTTPS encryption, and pursuing the goal of assisting developers and businesses in fighting fraudulent users and increasing success rates of email campaigns.

Kategoriler:

Software Development
Transactional Email Software

Web Sitesi: mailboxlayer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, mailboxlayer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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