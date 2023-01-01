Yazılım Proje Yönetiminde Bir Sonraki Büyük Şey. Tahmin, çaba ve faturanın her aşamasında etkili bir proje yönetimi süreci oluşturun.

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