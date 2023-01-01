WebCatalog
Maestro

Maestro

app.maestrocr.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Maestro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yazılım Proje Yönetiminde Bir Sonraki Büyük Şey. Tahmin, çaba ve faturanın her aşamasında etkili bir proje yönetimi süreci oluşturun.

Web Sitesi: maestrocr.com

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