WebCatalog
Ludo

Ludo

app.ludo.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ludo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ludo.ai oyun araştırması ve tasarımında yardımcınızdır. Bir sonraki listelerde zirveye çıkan oyunu tasarlamak için ihtiyacınız olan her kaynağa sahip tek bir platformla üretkenliğinizi 10 kat artırın.

Web Sitesi: ludo.ai

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