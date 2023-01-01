WebCatalog
LogDNA

LogDNA

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: logdna.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LogDNA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LogDNA, uygulama sahiplerinin DevOps dünyasında daha uyumlu bir şekilde çalışmasına yardımcı olan merkezi bir günlük yönetimi çözümüdür.

Web Sitesi: logdna.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LogDNA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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