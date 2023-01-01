Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LogDNA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

LogDNA, uygulama sahiplerinin DevOps dünyasında daha uyumlu bir şekilde çalışmasına yardımcı olan merkezi bir günlük yönetimi çözümüdür.

Web Sitesi: logdna.com

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