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Limble CMMS

Limble CMMS

limblecmms.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Limble CMMS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Limble CMMS, ekipmanınızın ömrünü en üst düzeye çıkarmanıza ve arıza süresini en aza indirmenize yardımcı olan modern bir CMMS yazılım sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: limblecmms.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Limble CMMS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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