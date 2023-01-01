WebCatalog
LiiD

LiiD

dashboard.liid.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LiiD çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Etkinlikleri Salesforce'unuza veya Microsoft Dynamics CRM'nize otomatik olarak kaydedebilseydiniz harika olmaz mıydı? Artık yapabilirsin! LiiD, tüm aramalarınızı ve e-postalarınızı otomatik olarak doğrudan CRM'nize izler ve parmağınızı bile kaldırmanıza gerek kalmaz.

Web Sitesi: dashboard.liid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LiiD ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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