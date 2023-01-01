Etkinlikleri Salesforce'unuza veya Microsoft Dynamics CRM'nize otomatik olarak kaydedebilseydiniz harika olmaz mıydı? Artık yapabilirsin! LiiD, tüm aramalarınızı ve e-postalarınızı otomatik olarak doğrudan CRM'nize izler ve parmağınızı bile kaldırmanıza gerek kalmaz.

Web Sitesi: dashboard.liid.com

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