WebCatalog
LifeLegacy

LifeLegacy

lifelegacy.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LifeLegacy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Miras bırakmanın en kolay yolu. LifeLegacy ile bir miras yaratın. En çok önemsediğiniz kişileri ve davaları desteklemek için vasiyetnameler, hayat sigortası ve daha fazlası tek bir yerde.

Web Sitesi: lifelegacy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, LifeLegacy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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