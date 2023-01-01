WebCatalog
Guardo

Guardo

guardo.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Guardo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm 'geri dön' işlemleriniz tek bir yerde saklanır. Guardo, web üzerindeki herhangi bir bağlantıyı toplamanın, organize etmenin ve yer imlerine eklemenin en hızlı ve en kolay yoludur.

Web Sitesi: guardo.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Guardo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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