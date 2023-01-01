WebCatalog
Punchlist

Punchlist

app.usepunchlist.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Punchlist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yaratıcı ekiplerin proje onayı ve geri bildirim almasının en hızlı yolu. Punchlist, müşterilerle ve ekip arkadaşlarınızla yeni bir şekilde çalışmanıza olanak tanır. Tek bir URL paylaşın ve herhangi bir web sitesinde, görselde veya PDF'de doğrudan işaretlenen tüm içerik ve tasarım değişikliklerini izleyin.

Web Sitesi: usepunchlist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Punchlist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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