Tek Gelir Platformu. Tek Yer Tek Şema. Leapfin'in Finansal Veri Platformu ve Gelir Yardımcı Defteri, Finans, BT ve Sistem ekiplerinizi doğru ve erişilebilir finansal verilerle güçlendirir.

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