WebCatalog
LanguaTalk

LanguaTalk

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: languatalk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LanguaTalk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yetenekli, ana dili İngilizce olan bir öğretmenle kişiselleştirilmiş, çevrimiçi dil derslerinin keyfini çıkarın. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden öğrenin. Bugün bir deneme oturumu ayırtın!

Web Sitesi: languatalk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LanguaTalk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Finademy

Finademy

finademy.net

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Tandem

Tandem

tandem.net

Ratatype

Ratatype

ratatype.com

DuoCards

DuoCards

duocards.com

Maybank2u MY

Maybank2u MY

maybank2u.com.my

Third Space Learning

Third Space Learning

thirdspacelearning.com

HelloTalk

HelloTalk

hellotalk.com

Angula

Angula

angula.app

Sounds American

Sounds American

soundsamerican.net

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Blinkist

Blinkist

blinkist.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası