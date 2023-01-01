WebCatalog
Kypso

Kypso

kypso.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kypso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Proje zorluklarını tekrarlanabilir başarıya dönüştürün. Ekiplerinizin operasyonlarını günlük araçlarla yönetmek ve ölçeklendirmek için yapay zeka yardımcı pilotunu kullanarak daha iyi ürünler gönderin.

Web Sitesi: kypso.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kypso ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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